Американские сенаторы захотели символически признать геноцид на Украине

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Капитолий Конгресса США

Американские сенаторы захотели признать действия России в ходе специальной операции на Украине «геноцидом», соответствующий документ появился на сайте комитета сената по международным отношениям. В тексте сказано, что решение о внесении подобной резолюции было принято после выступления жены президента Украины Елены Зеленской в Конгрессе. Отмечается, что в случае принятия документ будет носить символический и рекомендательный характер.

Авторами резолюции стали семеро сенаторов, включая главу комитета Джеймса Риша, который подал документ на рассмотрение. В сопроводительном тексте обозначен призыв к сотрудничеству с НАТО и Евросоюзом для проведения международного расследования. При этом указывается, что вина Москвы уже якобы доказана.

Жена украинского президента Елена Зеленская ранее приехала в США и выступила в конгрессе: основной посыл её речи был в просьбе дать Украине больше оружия. В частности, она попросила системы противовоздушной обороны. Первая леди Украины попросила решить этот вопрос поскорее — до ухода сенаторов на каникулы. США при этом уже обещали передать киевским властям современные комплексы ПВО средней дальности NASAMS.