Жена Зеленского прилетела в США и попросила оружие Жена Зеленского в США: я прошу у вас оружия

Фото: Saul Loeb/ТАСС

Жена украинского президента Елена Зеленская

Жена украинского президента Елена Зеленская приехала в США и выступила в конгрессе: основной посыл её речи был в просьбе дать Украине больше оружия. В частности, она попросила системы противовоздушной обороны. Видео с выступлением супруги президента опубликовала в Telegram-канале российская телеведущая Ольга Скабеева, высмеяв «миролюбивую миссию» Зеленской, которая, по словам Скабеевой, заключается в том, чтобы «просить у хозяев ещё больше оружия».

Я сейчас хочу попросить у вас вещь, которую никогда бы не хотела просить: я прошу у вас оружия. Оружия, которое бы использовалось... для защиты своего дома и права просыпаться в этом доме живыми. Я прошу о системах ПВО, — заявила Елена Зеленская.

Первая леди Украины попросила решить этот вопрос поскорее — до ухода сенаторов на каникулы. США при этом уже обещали передать киевским властям современные комплексы ПВО средней дальности NASAMS.

8 мая первая леди США Джилл Байден совершила необъявленный визит на Украину и встретилась с супругой президента Владимира Зеленского. На территории страны она пробыла менее двух часов, приехав из Словакии. Она посетила Ужгород и одну из его школ, которая в настоящее время используется для размещения беженцев.