Первая леди США посетила Украину и встретилась с женой Зеленского

Первая леди США Джилл Байден посетила Украину / Фото Susan Walsh/AP/TASS

Первая леди США Джилл Байден совершила необъявленный визит на Украину и встретилась с супругой президента Владимира Зеленского. На территории страны она пробыла менее двух часов, сообщает пресс-пул Белого дома.

На Украину супруга президента США приехала из Словакии. Она посетила город Ужгород и одну из его школ, которая в настоящее время используется для размещения беженцев. Там она встретилась с Еленой Зеленской, а затем вернулась в Словакию.

Ранее сообщалось, что Джилл Байден в начале мая посетит украинских беженцев в Румынии и Словакии. Помимо этого, она собиралась встретиться там с американскими военными и работниками посольств.

Президент США Джо Байден накануне объявил о выделении нового пакета дополнительной военной помощи Украине. По данным зарубежных СМИ, его сумма составит $150 млн. Кроме того, американский лидер собирается 9 мая подписать принятый конгрессом законопроект о поставках вооружений Киеву по ленд-лизу.