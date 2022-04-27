Американские оружейники испугались роста поставок вооружений Украине

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Свои опасения из-за наращивания поставок вооружений Украине высказали главы американских оборонных компаний в ходе встречи с представителями Пентагона. Главную обеспокоенность вызывает тот факт, что после урегулирования конфликта на Украине предприятия останутся с ненужным вооружением, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Байден ранее объявил о предоставлении нового пакета военной помощи Киеву на сумму $800 миллионов.

Руководители отрасли высказали оговорки по поводу увеличения производства вооружений, — сказано в публикации.

В случае реализации такого сценария оружейники в США понесут колоссальные убытки.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall ранее направил властям ФРГ запрос на продажу Украине 88 танков Leopard 1A5, сообщила газета Die Welt. Соответствующий запрос был перенаправлен в Федеральный совет безопасности, куда входит канцлер ФРГ Олаф Шольц и главы профильных министерств. Отмечается, что первая партия из 22 танков может быть доставлена в течение нескольких недель. Остальная техника в случае одобрения будет поставлена на Украину до конца 2023 года. В материале уточняется, что стоимость бывших в употреблении танков Leopard 1A5 составляет около €115 миллионов.