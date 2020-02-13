https://static.news.ru/photo/87418c86-4e7b-11ea-bf31-fa163e074e61_660.jpg Марк Эспер Фото: Richard Graulich/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки и террористическое движение «Талибан» (запрещено в России) обсудили возможность прекращения огня в Афганистане в течение семи дней, рассказал министр обороны США Марк Эспер.

Мы всегда говорили, что лучшее, если не единственное решение в Афганистане — это политическое соглашение. В этом отношении был достигнут прогресс, и скоро мы сообщим об этом больше, — цитирует политика РИА Новости.

Белый дом и боевики вели переговоры на протяжении нескольких месяцев в 2019-м. Представитель Вашингтона по Афганистану Залмай Халилзад и политический офис радикалов в Катаре в итоге утвердили проект мирного договора, предусматривавшего прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских контактов.

Но в сентябре, после нескольких терактов, совершённых талибами в столице республики и других городах, жертвами которых стали и американские военные, глава США Дональд Трамп приказал остановить переговоры с боевиками.

Ранее NEWS.ru писал, что представитель американских сил в Афганистане полковник Сонни Леггетта сообщил об инциденте на границе с Пакистаном. По словам военнослужащего, американские и афганские бойцы попали под обстрел.