Amazon в космосе: как миллиардер Безос взлетел выше Бренсона

Основатель компании Amazon и её бывший руководитель, самый богатый человек в мире Джефф Безос во вторник слетал в космос на корабле New Shepard, который построила его компания Blue Origin. Безос ждал полёта более двух десятилетий — он создал Blue Origin еще в 2000 году. После приземления он сказал, что это лучший день в его жизни. Чуть больше недели назад к границе космоса слетал основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон. Но Безос взлетел выше Брэнсона. Если ракетоплан Unity компании Virgin Galactic поднялся на 90 км от Земли, то New Shepard достиг высоты около 107 км. Как Безос побывал в космосе — в фотогалерее NEWS.RU.
Марк Безос, Джефф Безос, 18-летний Оливер Дэемен, сын основателя нидерландской компании Somerset Capital Partners и 82-летняя Уолли Фанк (лётчица, которую в 1960-х годах выбрали для полёта в космос, но она так и не смогла полететь)
COVER Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американская компания Blue Origin осуществила первый суборбитальный полёт корабля New Shepard с пассажирами на борту
blueorigin/twitter.com
Американская компания Blue Origin осуществила первый суборбитальный полёт корабля New Shepard с пассажирами на борту
Chuck Bigger/Keystone Press Agency/Global Look Press
Старт состоялся 20 июля в 16:12 по московскому времени и был приурочен к 52-й годовщине первой в истории высадки на Луну миссии «Аполлон-11»
AP/TASS
Старт состоялся 20 июля в 16:12 по московскому времени и был приурочен к 52-й годовщине первой в истории высадки на Луну миссии «Аполлон-11»
COVER Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Старт состоялся 20 июля в 16:12 по московскому времени и был приурочен к 52-й годовщине первой в истории высадки на Луну миссии «Аполлон-11»
AP/TASS
Полёт продлился около 11 минут
COVER Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Полёт продлился около 11 минут
COVER Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Это 16-й по счету запуск корабля New Shepard, созданного Blue Origin, и первый — с пассажирами на борту
Cover Images/Keystone Press Agency
Это 16-й по счету запуск корабля New Shepard, созданного Blue Origin, и первый — с пассажирами на борту
YouTube/Blue Origin