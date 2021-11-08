Алиев: Армения будет вечно жить с клеймом проигравшего государства

Армения отныне будет вечно жить с клеймом проигравшего народа и государства. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в городе Шуша по случаю первой годовщины окончания второй войны в Карабахе. По его словам, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, справедливость и выполнил историческую миссию.

Армения придумывала мифологию о «непобедимой армянской армии», и где теперь эта непобедимая армия? — сказал Алиев.

Он отметил, что несмотря на всё международное давление, Азербайджан «не сделал ни шага назад». Одним из факторов победы в войне стало установление не только экономической, но и политической независимости Азербайджана.

Вся подготовительная работа для освобождения оккупированных территорий была проведена с нашей стороны. За годы моего президентства существенно увеличились оборонные расходы Азербайджана. Мы создали сильный военный потенциал, закупили самую современную технику. Боеспособность азербайджанской армии за эти годы существенно выросла, — сказал Алиев.

Азербайджанский лидер заявил, что сдержал обещание деоккупировать территорию Карабаха, данное им в 2003 году после избрания президентом страны.

В 2003 году, когда я впервые был избран президентом, я, обращаясь к азербайджанскому народу, заявил, что мы любой ценой освободим свои исторические земли от врага. Войной или мирным путём — неважно. Так и произошло, — сказал Алиев.

Он напомнил, что многолетние переговоры по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта оказались безрезультатными.

Результат был нулевым. Напротив, враг стал ещё более неконтролируемым и обнаглевшим. Если в первые годы оккупации азербайджанского народа у меня еще были какие-то надежды на переговоры, то в последнее время эти надежды полностью исчезли. Армения и ее сторонники хотели увековечить эту оккупацию, — подчеркнул Алиев.

Ранее в опубликованном МИД Азербайджана заявлении сообщалось, что Баку намерен призвать Ереван к ответу перед мировым правосудием. Азербайджан выразил готовность нормализовать отношения с Арменией с учётом соблюдения международного права. Для обеспечения мира и безопасности трёхсторонние соглашения должны выполняться неукоснительно. В МИД подчеркнули, что мировое сообщество также должно повлиять на установление порядка в регионе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.