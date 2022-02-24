Баку допустил создание нового формата сотрудничества с Москвой и Анкарой

Трёхсторонний формат сотрудничества Россия — Азербайджан — Турция может быть создан в ближайшем будущем, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с руководителями российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС, состоявшейся накануне. Он подчеркнул, что этот формат формируется на основании общих интересов, прагматизма и схожести.

И, наверное, ни для кого не секрет, что уже формируется де-факто и трёхсторонний формат сотрудничества. Он ещё не формализован, еще не было встреч министров иностранных дел, не говоря уже о президентах, но он формируется, — сказал он.

Азербайджанский лидер также с удовлетворением отметил доверительные отношения со своими российским и турецким коллегами.

Я думаю, недалёк тот день, когда мы будем уже формализовать эти отношения. Поскольку Азербайджан является союзником России и Турции, то тут как бы уже напрашивается следующий шаг. Это дело не наше, но мы со своей стороны всегда работали над сближением интересов двух стран, — сказал Алиев.

Ранее Путин и Ильхам Алиев подписали Декларацию о союзническом взаимодействии. Затем политики обсудили реализацию трёхсторонних договорённостей по Карабаху. Российский лидер заявил о полном достижении всех договорённостей по урегулированию ситуации в регионе. По словам Путина, РФ продолжит оказывать содействие урегулированию любых споров между Арменией и Азербайджаном, в том числе пограничных.

Москва и Баку договорились о развитии двустороннего военно-политического сотрудничества, отвечающего национальным интересам и не направленного против третьих стран, следует из Декларации о союзническом взаимодействии. Страны будут взаимодействовать в вопросах оснащения современным вооружением и техникой.