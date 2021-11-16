Алиев обвинил Армению в обострении ситуации на границе

Ответственность за обострение обстановки на азербайджано-армянской границе лежит на военно-политическом руководстве Армении. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ходе телефонного разговора с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, сообщает агентство АзерТАдж.

По словам Алиева, Армения неоднократно прибегала к провокациям в направлении Шуши, Лачина, Кельбаджара, а 16 ноября произошло последнее широкомасштабное нападение. В результате боевых действий с азербайджанской стороны есть раненые. Глава государства добавил, что на провокации с армянской стороны дан адекватный ответ.

Президент Ильхам Алиев отметил, что вся ответственность за сложившуюся ситуацию ложится на военно-политическое руководство Армении, — цитирует агентство сообщение пресс-службы президента.

Ранее аналогичное заявление сделал МИД Азербайджана. В ведомстве считают, что Ереван целенаправленно нагнетает ситуацию, поскольку не заинтересован в обеспечении мира и безопасности в Карабахе, а также в делимитации границ.

Некоторое время назад в Минобороны Азербайджана заявили об обстреле позиций с армянской стороны из стрелкового оружия и гранатомётов, в результате которого были ранены двое военнослужащих.

В Минобороны Армении также заявили о сохранении напряжённой ситуации на границе и обвинили Азербайджан в применении ракетной техники и бронетехники на восточном направлении.