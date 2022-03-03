Алиев и Макрон обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, в ходе которого стороны обсудили способы оказания гуманитарной помощи Украине, говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы Азербайджана. Также лидеры государств обменялись мнениями по вопросам энергетики.

1 марта президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В ходе разговора были обсуждены кризисная ситуация на Украине и вопросы оказания ей гуманитарной помощи, — говорится в сообщении.

26 февраля Алиев провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили в том числе ситуацию на Украине, где РФ проводит военную спецоперацию. Кроме того, Путин и Алиев затронули ряд актуальных вопросов «двусторонней и региональной повестки дня».

Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам глава государства отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О санкциях против российского президента и главы внешнеполитического ведомства также объявили Великобритания, США, Канада и Япония.