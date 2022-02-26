Алиев и Эрдоган предложили Зеленскому организовать переговоры с РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложили организовать переговоры Украины и РФ, сообщил глава Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга, видео которого размещено в Facebook-аккаунте офиса президента. По его словам, это можно только приветствовать.

Президенты Алиев и Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией. Это можно только поприветствовать, — заявил Зеленский.

Кроме того, он поблагодарил главу Азербайджана за обещанную помощь в предоставлении нефтепродуктов и медикаментов.

Как в свою очередь сообщает издание Haqqin.az со ссылкой на правительственные источники, азербайджанская компания SOCAR на Украине будет бесплатно заправлять машины скорой помощи, пожарные автомобили и другой гуманитарный транспорт.

Ранее сообщалось, что Эрдоган на заседании правящей партии сообщил, что пригласил российского президента Владимира Путина в Турцию для проведения переговоров по поводу ситуации на Украине. Эрдоган также призвал все стороны к мирному урегулированию конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 февраля заявил, что украинская сторона отказалась от переговоров.