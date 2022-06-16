Алиев гарантировал безопасность армян Карабаха

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Ильхам Алиев выступил на церемонии открытия IX Глобального Бакинского Форума

Власти Азербайджана должно обеспечивать права всех армян, проживающих на территории республики, это закреплено в конституции страны, заявил президент Ильхам Алиев на открытии Глобального Бакинского форума. По его словам, установлению мирной атмосферы в регионе мешают «опасные и контпродуктивные» требования армян о «статусе» Карабаха.

Наша конституция обеспечивает права всех национальностей, проживающих в Азербайджане, и мы должны обеспечивать права всех армян, проживающих на нашей земле. Мы готовы это сделать, но, к сожалению, опять слышим опасные и контрпродуктивные требования о «статусе». Если Армения будет опять подвергать сомнению территориальную целостность Азербайджана, то и у нас найдется много исторических поводов подвергать сомнению территориальную целостность Армении. Если Армения требует «статус» для Карабаха, то зачем нам не требовать статус для Западного Зангезура, где проживали азербайджанцы? Но это будет тупиковый путь, — сказал Алиев.

Также президент отметил, что Зангезурский коридор, открытие которого сегодня создает противоречия между Баку и Ереваном, является одним из условий мира между странами.

Ранее глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов заявил, что Азербайджан и Турция выступают за нормальные и добрососедские отношения с Ереваном. По его словам, нормализация отношений нужна в том числе и самой Армении. Министр подчеркнул, что хотя Ереван пытался игнорировать мирные призывы, Баку в начале текущего года обнародовал принципы будущего мирного соглашения. По его словам, многолетний конфликт принес «одни лишь беды», а сейчас необходимо «правильно оценить ситуацию и вынести нужные результаты».