Алиев призвал Ереван смириться с решением конфликта в Карабахе

Ильхам Алиев / Фото president.az

Азербайджан смог урегулировать карабахский конфликт и Армении стоит с этим смириться, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности в селе Агалы Зангеланского района в Карабахе, передает Interfax Azerbaijan. Он добавил, что Минская группа ОБСЕ по разрешению конфликта «канула в прошлое».

Карабахский конфликт урегулирован. Мы решили этот вопрос, и весь мир принимает тот факт, что карабахский конфликт решен, хочет того Армения или нет. <...> Минская группа завершила свою деятельность. Наступил постконфликтный период, в котором мы диктуем повестку дня и добились того, чего хотели в течение полутора лет после войны. То, о чем я говорил, уже достигнуто или достигается, — сказал Алиев.

Азербайджанский лидер также подчеркнул, что подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном является одним из главных региональных вопросов. При этом в Ереване приняли базовые принципы по документу, предложенные со стороны Баку.

Между Арменией и Азербайджаном должно быть подписано мирное соглашение. Армения пыталась этого избежать. Потому что мирное соглашение означает взаимное признание территориальной целостности стран. Но в результате мы этого добились, и Азербайджан уже определил состав своей рабочей группы, — сказал Алиев.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика считает нерешенной проблему Карабаха. Он отметил, что на прошедших в Брюсселе переговорах стороны не смогли достигнуть согласия по этому вопросу, несмотря на проведённую «серьёзную дискуссию».

Встреча в Брюсселе прошла 22 мая. Стороны обсудили нoрмализацию отношений Баку и Еревана. Кроме этого, затрагивался вопрос разблокировки транспортного сообщения между Нахичеванью и оcтальной частью Азербайджана. Также политики условились о таможенных правилах и безопасности на грaнице.