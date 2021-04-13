Алиев: Азербайджан обеспокоен переговорами Армении с РФ о вооружении

https://static.news.ru/photo/422b4bc8-9c3b-11eb-aef5-96000091f725_660.jpg Ильхам Алиев Фото: PresidentIlhamAliyev/facebook.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Баку обеспокоены тем, что Армения ведёт переговоры с Россией по поводу модернизации собственных вооружённых сил. Об этом сообщает ТАСС.

О своём беспокойстве мы уведомили российскую сторону. Любая возможность для мести лишь создаст ненужное напряжение, — подчеркнул Алиев.

Тем не менее он выразил надежду на то, что азербайджанцы и армяне могут мирно сосуществовать друг с другом. В качестве примера он привёл Грузию, где эти два народа не враждуют, а живут рядом как добрые соседи, причём не только в одном регионе, но и даже в одних деревнях.

Алиев также заявлял, что Баку готов к налаживанию отношений с Ереваном в случае «позитивных сигналов» с армянской стороны. По его словам, нормализация отношений между двумя странами зависит от обоюдного желания найти решение конфликта и мудрости политиков.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, президент Азербайджана рассказал, что в Баку готовы подписать с Арменией мирное соглашение по Нагорному Карабаху. Однако пока со стороны Еревана по данному вопросу не поступало никаких ответных реакций.