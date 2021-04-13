Алиев: у Азербайджана нет военных планов на границе с Арменией

https://static.news.ru/photo/3972f0c6-9c36-11eb-8bd9-96000091f725_660.jpg Ильхам Алиев Фото: president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у страны нет военных планов на границе с Арменией. Он также рассказал, как будет развиваться ситуация после того, как российский миротворческий контингент покинет регион.

По словам азербайджанского лидера, войска страны всё ещё находятся на границе с Арменией. Тем не менее никаких военных инцидентов не происходит.

Армянской армии нет, она деморализована, наши войска стоят в пяти метрах. Но мы не имеем никаких военных планов, — приводит слова Алиева РИА Новости.

Он также отметил, что Баку готов к налаживанию отношений с Ереваном в случае «позитивных сигналов» с армянской стороны.

Если с армянской стороны будут «позитивные сигналы» для налаживания отношений, мы также готовы сделать все от нас зависящее для этого, — добавил Алиев.

Президент Азербайджана уточнил, что нормализация отношений между двумя странами зависит от обоюдного желания найти решение конфликта и мудрости политиков. Со своей стороны, подчеркнул он, Баку готов проявить активность в налаживании отношений, однако только в том случае, если того же хотят власти Армении.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным информацию об обнаружении обломков российских ракет «Искандер-М» в Карабахе.