Алиев рассказал о разговоре с Путиным о найденных в Карабахе «Искандерах»

https://static.news.ru/photo/d549bc4a-9c2d-11eb-8ae1-96000091f725_660.jpg Фото: mil/vk.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным информацию об обнаружении обломков российских ракет «Искандер-М» в Карабахе.

Первого апреля у меня состоялся телефонный разговор с моим российским коллегой Владимиром Путиным. Мы обсудили этот вопрос. По моему указанию Министерство обороны Азербайджана послало официальное письмо с фотографиями, доказательствами. Но пока мы не получили никакого ответа, — сказал Алиев во вторник на конференции.

По его словам, обычно стороны дают согласованную информацию о таких разговорах, однако, как заверил Алиев, лично ему нечего скрывать от азербайджанского народа.

То они (армянская сторона. — NEWS.ru) говорят о невзорвавшихся ракетах, то говорят, что это секрет. Значит, всё-таки были использованы. Мы ждём официального ответа от Еревана, — пояснил Алиев, добавив, что уже владеет некоторой информацией по этому вопросу.

Он добавил, что Министерство обороны Азербайджана послало официальное письмо в Москву с фотографиями и доказательствами, но ответа от российской стороны пока не последовало.

Ранее в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) заявили, что обнаруженные в городе Шуша обломки ракет принадлежат комплексу «Искандер-М». Армения отрицала применение этих ракет.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Москве ничего не знают об этой информации, поэтому ни опровергнуть, ни подтвердить её он не может. Ранее Пескову также задавали аналогичный вопрос. Он тогда пояснил, что не в курсе, было ли об этом доложено Владимиру Путину и располагали ли какими-либо данными российские военные. Вместе с тем он напомнил, что в ходе карабахского конфликта «Искандеры» не применялись и это было доказано, писал NEWS.ru.