Баку: найденные в Шуше обломки ракет принадлежат ракете «Искандер-М»

https://static.news.ru/photo/31ee1bca-93bf-11eb-aa22-96000091f725_660.jpg Искандер М Фото: mil.ru

Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) заявляет, что обнаруженные в городе Шуша обломки ракет принадлежат комплексу «Искандер-М». Армения отрицала применение этих ракет.

Во время операции по очистке, проведённой агентством в Шуше 15 марта, были обнаружены остатки ракет в двух разных местах. Стало известно, что это остатки ракеты «Искандер». Они находятся на расстоянии 780 метров друг от друга. В результате последних исследований выяснилось, что это ракета «Искандер-М», — цитирует РИА Новости начальника оперативного штаба (ANAMA) Идриса Исмаилова.

Ранее, в феврале, премьер Армении Никол Пашинян назвал неэффективными российские ОТРК «Искандер». Так он ответил на слова экс-президента республики Сержа Саргсяна о том, что армянские военные могли бы применить «Искандер» в самом начале боевых действий в регионе.

Как заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Виктор Заварзин, Пашинян решил подчеркнуть свою невиновность в результатах конфликта в Нагорном Карабахе словами о якобы неэффективности российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

Судя по разглашённым сведениям, в зоне обнаружения разорвавшихся ракет был найден российский «дальнобойный» вариант «Искандера». Эта информация бьёт сразу по нескольким участникам конфликта — как непосредственным, в лице Армении, так и по России, выступающей в роли главного медиатора в конфликте, писал NEWS.ru.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа, армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.