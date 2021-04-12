Алиев заявил о готовности подписать мирное соглашение с Арменией

https://static.news.ru/photo/dee8aba2-9c24-11eb-88b9-96000091f725_660.jpg Ильхам Алиев Фото: president.az

В Баку готовы подписать с Арменией мирное соглашение по Нагорному Карабаху. Однако пока со стороны Еревана по данному вопросу не поступало никаких ответных реакций. Такое заявление во вторник, 13 апреля, на конференции в столице Азербайджана сделал президент страны Ильхам Алиев.

По словам национального лидера, Баку готов подписать с Арменией мирное соглашение. Однако реакции со стороны Еревана пока не поступало. Как отметил Алиев, страница конфликта на территории Нагорного Карабаха уже закрыта. Однако ситуация всё ещё остаётся довольно хрупкой.

Режим прекращения огня соблюдается, но, несмотря на это, перед нами стоит еще много вопросов, касающихся послевоенного развития, — цитирует Алиева ТАСС.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между Азербайджаном и Арменией, которые стали продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября президент РФ Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Как ранее передавал NEWS.ru, несмотря на сохраняющиеся противоречия между Баку и Ереваном, риск полномасштабной войны за оспариваемые территории составляет 1%. Об этом заявил исполнительный директор экспертного центра «‎Евразийское развитие» Станислав Притчин.