Эксперт: вероятность возобновления конфликта в Карабахе минимальна

https://static.news.ru/photo/056c2184-9b6a-11eb-a5ef-96000091f725_660.jpg Фото: ArmeniaMOD/facebook.com

Несмотря на сохраняющиеся противоречия между Баку и Ереваном, риск полномасштабной войны за оспариваемые территории составляет 1%. Об этом заявил исполнительный директор экспертного центра «‎Евразийское развитие» Станислав Притчин.

По словам аналитика, возможность возникновения форс-мажорных обстоятельств, конечно, сохраняется, но эскалация объективно не отвечает ни интересам Еревана, ни интересам Баку.

У Армении нет ни ресурсов, ни возможностей поменять существующее статус-кво. Перед Азербайджаном стоят задачи реализации экономического сотрудничества, нормализации отношений с Ереваном, — отметил Притчин, выступая перед журналистами в Баку.

Ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев уже заявил, что инфраструктурные проекты, реализация которых форсировалась после заключённого в ноябре 2020 года перемирия, потенциально выгодны и Армении. Об этом же заявили и опрошенные NEWS.ru эксперты. В частности, научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев считает, что экономический прирост для армянской стороны через два-три года после открытия коммуникаций в сферах транспорта и строительства может дать до 4–5%. Общий же прирост ВВП с учётом расширения торговли может достигать 2,5%, допускает эксперт.

Подобные прогнозы действительно снижают риск возобновления конфликта. Более того, премьер-министр Армении Никол Пашинян сейчас занят другими делами, а именно — борьбой за парламент на внеочередных выборах, назначенных на лето. Как уже писал NEWS.ru, действующего главу кабмина ожидает серьёзная конкуренция. Однако и для Москвы, и для Баку Пашинян на данный момент является наиболее договороспособным партнёром.

