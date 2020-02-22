https://static.news.ru/photo/a4884482-5543-11ea-b0aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: fsb.ru

Правительство Албании выдало России гражданина РФ, которые воевал на стороне ИГИЛ (запрещённая в РФ террористическая организация) в Сирии. Об этом 22 февраля сообщили сотрудники Центра общественных связей Федеральной службы безопасности.

Экстрадиция россиянина произошла накануне. Задержанного зовут Расул Мислаев. В 2013 году сторонник экстремистских идей уехал в Сирию, где принимал участие в боевых действиях на стороне террористов.

Мислаева доставили в Россию в сопровождении конвоя ФСИН и НЦБ Интерпола МВД РФ, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Федеральная служба безопасности России (ФСБ) провела задержание пятерых участников ИГ (запрещённая в РФ террористическая группировка). Они занимались подготовкой терактов. У подозреваемых изъяли самодельную бомбу, пистолет и автомат.

На данный момент подозреваемые заключены под стражу. ФСБ продолжает проводить оперативно-розыскные мероприятия.