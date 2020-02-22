Правительство Албании выдало России гражданина РФ, которые воевал на стороне ИГИЛ (запрещённая в РФ террористическая организация) в Сирии. Об этом 22 февраля сообщили сотрудники Центра общественных связей Федеральной службы безопасности.
Экстрадиция россиянина произошла накануне. Задержанного зовут Расул Мислаев. В 2013 году сторонник экстремистских идей уехал в Сирию, где принимал участие в боевых действиях на стороне террористов.
Мислаева доставили в Россию в сопровождении конвоя ФСИН и НЦБ Интерпола МВД РФ,
Ранее NEWS.ru писал, что Федеральная служба безопасности России (ФСБ) провела задержание пятерых участников ИГ (запрещённая в РФ террористическая группировка). Они занимались подготовкой терактов. У подозреваемых изъяли самодельную бомбу, пистолет и автомат.
На данный момент подозреваемые заключены под стражу. ФСБ продолжает проводить оперативно-розыскные мероприятия.
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