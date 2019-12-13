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В изнасиловании 13-летней девочки в Санкт-Петербурге подозревают бойца ММА из Таджикистана Салимджона Ширинова. Колпинский районный суд принял решение о заочном аресте 22-летнего спортсмена.

Известно, что школьница была знакома с Шириновым и пришла к нему в гости после ссоры с матерью 4 декабря. По данным следствия, мужчина распивал с подростком алкоголь, а потом надругался...