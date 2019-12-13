https://static.news.ru/photo/850dc602-1da0-11ea-a7e8-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Федеральная служба безопасности России (ФСБ) провела задержание пятерых участников ИГ (запрещённая в РФ террористическая группировка). Они занимались подготовкой терактов. У подозреваемых изъяли самодельную бомбу, пистолет и автомат.
В группу входили два гражданина РФ и три уроженца стран Центральной Азии, намеревавшихся совершить диверсионно-террористические акты. В результате проведённых следственных действий обнаружен принадлежащий бандитам схрон, из которого изъяты автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, — цитирует ТАСС пресс-службу ФСБ.
На данный момент подозреваемые заключены под стражу. ФСБ продолжает проводить оперативно-розыскные мероприятия.
В марте 2018 года сообщалось о задержании сторонников ИГИЛ, которые готовили теракты в регионах страны. Главой группы был эмиссар международной террористической организации. Он проходил подготовку в Сирии. Об этом писал NEWS.ru.