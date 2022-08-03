Инициативу Зеленского о легализации однополых браков назвали лицемерием Активистка Гориславцева: предложение Зеленского легализовать однополые браки — лицемерие

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Владимир Зеленский

Инициатива президента Украины Владимира Зеленского о легализации однополых браков лицемерна, считает лидер общественно-политического движения «Объединение родителей» Инна Гориславцева. По ее словам, это лишь показная толерантность, так как внести изменения в Конституцию в условиях военного положения невозможно, пишет «Царьград».

Зеленский пытается заигрывать с определённой частью общества, это вынужденная мера. Поэтому он будет сейчас на эту тему выступать, поддерживать идею того, что это теоретически возможно, и кормить завтраками и обещаниями, — высказала свое мнение активистка.

Гориславцева отметила, что на Украине может быть смягчена ситуация с признанием сожительства ЛГБТ-пар без регистрации в документах. Киев готов принять существование таких союзов на словах, признавая в обществе новую нормальность, но не юридически, добавила общественный деятель.

2 августа стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть вопрос официальной регистрации в стране ЛГБТ-союзов. Так глава государства отреагировал на петицию, которая набрала более 25 тысяч подписей. Однако Зеленский подчеркнул, что в условиях военного положения Конституция Украины не может быть изменена.