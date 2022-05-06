Аккаунт в Instagram генконсульства РФ в Эдинбурге был взломан

В генконсульстве России в Эдинбурге заявили NEWS.ru, что официальный аккаунт ведомства в Instagram (соцсеть запрещена в РФ) был взломан.

Ранее там появился пост от лица генконсула Андрея Яковлева с осуждением спецоперации РФ на Украине.

Ранее заместитель технического директора группы компаний «ИСА» Никита Кулангин сообщил, что с начала проведения спецоперации на Украине российские ресурсы в четыре раза чаще стали подвергаться кибератакам. Растёт число таргетированных атак на определённую сферу деятельности.

Украинский вице-премьер Михаил Фёдоров ранее заявил, что его страна причастна к сотням кибератак против предприятий и компаний из России и Белоруссии. По его словам, Киев несёт ответственность за более чем 660 кибератак и DDoS-атак против российского и белорусского бизнеса.

Фёдоров подчеркнул, что хакеры тратят месяцы на проникновение в инфраструктуру учреждений, но обычно остаются незамеченными до самого момента её заражения вредоносным кодом.