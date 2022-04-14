С начала спецоперации на Украине число кибератак на Россию выросло вчетверо

С начала проведения спецоперации на Украине российские ресурсы в четыре раза чаще стали подвергаться кибератакам. Растёт число таргетированных атак на определённую сферу деятельности, рассказал ТАСС заместитель технического директора группы компаний «ИСА» Никита Кулангин. Компания работает в сфере IT.

За январь и февраль были зарегистрированы порядка 400 инцидентов информационной безопасности, а в марте зафиксированы более 800, в апреле у нас фиксируется ещё больше <...>. В четыре раза рост, — сказал специалист.

Он отметил, что хакеры тратят месяцы на проникновение в инфраструктуру учреждений, но обычно остаются незамеченными до самого момента её заражения вредоносным кодом. Это происходит по причине того, что защита большинства учреждений основывается на контроле периметра и не уделяется достаточно внимания анализу трафика пользователей, почты.

В начале апреля стало известно, что хакеры взломали сайт компании «Сухой». Её глава Юрий Слюсарь назвал действия злоумышленников примером информационной войны против России и авиастроительной отрасли.

Ранее о борьбе с кибератаками рассказали в Роскосмосе. Корпорации удалось предотвратить часть попыток взлома сайта, но в некоторых случаях приходилось восстанавливать информацию и удалять фейки.