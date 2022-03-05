В Роскосмосе заявили о кибератаках

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Роскосмос продолжает бороться с кибератаками, заявил директор департамента цифрового развития корпорации Константин Шадрин. Он уточнил, что государственной корпорации удалось отразить часть DDoS-атак на официальный сайт Роскосмоса, передаёт ТАСС.

Часть попыток взлома удалось предотвратить, но в ряде случаев приходится проводить работы по восстановлению сайтов и устранению фейков, — сообщил Шадрин.

По его данным, большая часть хакерских атак проводится из-за рубежа. Тем не менее Шадрин не увидел в действиях киберпреступников большого смысла. По его словам, сайты Роскосмоса не хранят какой-либо важной информации.

25 февраля была зафиксирована масштабная DDoS-атака на серверы информационных ресурсов Lenta.ru, «Газета.Ru» и «Рамблер». Кибератаки также были совершены на портал госуслуг РФ.