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Хакеры взломали сайт компании «Сухой»

13:16, 02 апреля 2022
Хакеры взломали сайт компании «Сухой»
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Хакеры в результате кибератаки взломали сайт компании «Сухой», сообщил ТАСС генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Он назвал их действия примером информационной войны против России и отечественного авиастроения.

Хакерская атака на сайт «Сухого». Пример информационной войны против России и нашего авиастроения, сказал Слюсарь.

Он заявил, что весь коллектив корпорации продолжает работу, выполнение заданий гособоронзаказа и поставки самолётов в Минобороны России.

В настоящее время сайт «Сухого» всё ещё не работает.

Ранее на сайте авиастроителя появилось сообщение с критикой военной операции на Украине, в заявлении якобы приводились слова Слюсаря.

Мы поддерживаем президента. На жалкие уколы ответим еще более ударным трудом. Наша задача — дать стране крылья, — сказал директор Объединённой авиастроительной корпорации.

В конце февраля группа хакеров Anonymous объявила кибервойну российскому правительству. К своему заявлению они добавили хештег #Ukraine. Группировка взломала также сайты ряда российских СМИ, среди которых ТАСС, RT, «Известия», «Фонтанка», РБК, «Коммерсант», NEWS.ru, «Мел» и Е1.ru. На страницах этих ресурсов отображался логотип группировки.

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