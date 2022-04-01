Хакеры взломали сайт компании «Сухой»

Хакеры в результате кибератаки взломали сайт компании «Сухой», сообщил ТАСС генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Он назвал их действия примером информационной войны против России и отечественного авиастроения.
Хакерская атака на сайт «Сухого». Пример информационной войны против России и нашего авиастроения, — сказал Слюсарь.
Он заявил, что весь коллектив корпорации продолжает работу, выполнение заданий гособоронзаказа и поставки самолётов в Минобороны России.
В настоящее время сайт «Сухого» всё ещё не работает.
Ранее на сайте авиастроителя появилось сообщение с критикой военной операции на Украине, в заявлении якобы приводились слова Слюсаря.
Мы поддерживаем президента. На жалкие уколы ответим еще более ударным трудом. Наша задача — дать стране крылья, — сказал директор Объединённой авиастроительной корпорации.
В конце февраля группа хакеров Anonymous объявила кибервойну российскому правительству. К своему заявлению они добавили хештег #Ukraine. Группировка взломала также сайты ряда российских СМИ, среди которых ТАСС, RT, «Известия», «Фонтанка», РБК, «Коммерсант», NEWS.ru, «Мел» и Е1.ru. На страницах этих ресурсов отображался логотип группировки.