Хакеры взломали сайт компании «Сухой»

Российское Минцифры выступило с предложением обсудить инициативу прямой финансовой поддержки так называемых «белых хакеров». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Таким образом ведомство намерено провести проверку крупных компаний на наличие уязвимостей в их цифровой защите.

Министерство предлагает к обсуждению с профессиональным сообществом новую инициативу прямой финансовой поддержки на проведение так называемых пентестов (анализ системы на наличие уязвимостей) и Bug Bounty (выплата вознаграждения за обнаружение уязвимостей),...