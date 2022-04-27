Украина призналась в сотнях хакерских атаках против России и Белоруссии Вице-премьер Украины Фёдоров признался в организации свыше 660 кибератак против РФ и Белоруссии

Вице-премьер Михаил Фёдоров / Фото Zuma/TASS/Global Look Press

Украина причастна к сотням кибератак против предприятий и компаний из России и Белоруссии, заявил украинский вице-премьер Михаил Фёдоров. В интервью испанской газете El Pais он заявил, что Киев несёт ответственность за более 660 кибератак и DDoS-атак против российского и белорусского бизнеса.

Мы осуществили более 660 кибератак и [DDoS] атак против российского и белорусского бизнеса, компаний, банков и учреждений, — сказал Фёдоров.

Ранее заместитель технического директора группы компаний «ИСА» Никита Кулангин заявил, что с начала проведения военной спецоперации на Украине российские ресурсы в четыре раза чаще стали подвергаться кибератакам. Если за январь и февраль зарегистрировали около 400 инцидентов информационной безопасности, то в марте — более 800, а в апреле — ещё больше.

По его словам, хакеры тратят месяцы на проникновение в инфраструктуру учреждений, но обычно остаются незамеченными до самого момента её заражения вредоносным кодом. Это происходит из-за того, что защита большинства учреждений основывается на контроле периметра и не уделяется достаточно внимания анализу трафика пользователей и почты.