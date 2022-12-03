Air Arabia запустила рейсы из Екатеринбурга в ОАЭ

Фото: shutterstock

Авиакомпания Air Arabia запустила прямые рейсы из Екатеринбурга в ОАЭ, сообщает «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Кольцово. Отмечается, что рейсы по направлению Шарджа — Екатеринбург — Шарджа будут производиться до четырех раз в неделю. Исполнительский директор аэропорта Александр Пастухов выразил надежду, что уральцы оценят сервис арабской авиакомпании.

Кольцово и Air Arabia связывают давние партнерские отношения. Мы ценим, что авиаперевозчик принял решение о возвращении в Екатеринбург и возобновлении своих рейсов. Уверен, что уральцы оценят тот высочайший уровень сервиса, который предлагает авиакомпания своим пассажирам и те возможности, которые открываются для них в хабе Air Arabia в Шардже, — сказал он.

Первый борт по данному направлению стартовал из Шарджи 2 декабря в 18:55 (16:55 по московскому времени) и прибыл в Екатеринбург 3 декабря в 00:50 (22:50 2 декабря по московскому времени). Рейс из Кольцово стартовал спустя час после приземления, посадка в ОАЭ была произведена в 06:05 (04:05 по московскому времени).

11 октября президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян посетил Россию. Это первая поездка бен Заида в РФ с тех пор, как он стал президентом Эмиратов после смерти своего сводного брата Халифы в мае. Глава ОАЭ на переговорах в Санкт-Петербурге предложил президенту России Владимиру Путину свои посреднические услуги для урегулирования конфликта на Украине, за что удостоился особой благодарности российской стороны. Лидеры двух стран также затронули двухсторонние отношения. Мухаммед бен Заид обратил внимание на двукратный рост товарооборота между Россией и ОАЭ за три последних года, с $2,5 млрд до $5 млрд.