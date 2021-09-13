ООН пообещала выделить Афганистану больше $1 млрд

Объём обещанной Афганистану международной помощи составит больше $1 млрд, в то время как запрашивалось $606 млн. Об этом рассказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции о промежуточном итоге донорской встречи в Женеве, передаёт ТАСС.

Мы уже получили обещания на сумму более $1 млрд, — сказал он.

Глава ООН отметил, что организация не будет вмешиваться в вопрос снятия санкций с Афганистана. По его словам, это решение остаётся за странами-членами.

Ранее верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди прибыл с визитом в Афганистан для оценки текущей обстановки в стране.

16 августа «Талибан» (запрещённая в РФ организация) окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.