Афганистан тесен: Иран бросает вызов российской дипломатии

Министерская встреча стран — соседей Афганистана (РФ, Китай, Иран, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан) в Тегеране стала свидетельством активизации международных форумов, посвящённых разрешению кризиса. Переговоры прошли неделю спустя после конференции в московском формате, которая внезапно обнажила трения между Россией и Ираном. Последний указал на слабую организацию встречи в российской столице и недостаточность усилий по достижению консенсуса. Поведение властей Исламской Республики указывает на желание занять более высокую нишу в афганском урегулировании.

Конференция в Тегеране была сконцентрирована на том, как заставить движение «Талибан» (запрещено в России) согласиться на формирование инклюзивного правительства в Афганистане. Сейчас страну возглавляет временный кабинет министров, отражающий политическую монополию двух пуштунских племён: дуррани и гильзаи. Этнические меньшинства не были исключены из формулы управления, однако, судя по всему, декоративно, только для того, чтобы снизить градус критики международного сообщества.

Руководство некоторых бывших советских республик выступает за то, чтобы афганская исполнительная власть при талибах была более представительной с точки зрения этноса. На это, выступая в Тегеране, указал министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, который заявил, что его страна категорически отказывается признавать правительство в Кабуле, «которое пришло к власти путем силы, без учёта мнения всего народа, в том числе других этнических групп».

Третье заседание московского формата консультаций по Афганистану Алексей Куденко/РИА Новости

Таджики должны занимать места в новом правительстве, так как они составляют 46% от общего населения страны, — пояснил он.

В то же время Душанбе фиксирует усиление активности террористических групп в северных провинциях Афганистана.

Вовлечение в террористические группы, действующие на территории Афганистана, граждан из стран региона, побуждает нас принять совместные усилия для устранения возможных угроз и опасностей, — заявил Мухриддин.

Примечательно, что в своём видеообращении к участникам министерской встречи в Иране, глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, зафиксировал «активизацию деятельности различных региональных и международных форумов по Афганистану».

Важно, чтобы они не дублировали, а органично дополняли работу друг друга, — подчеркнул шеф российской дипломатии.

Высказывание было, видимо, адресовано хозяину переговорной площадки — Ирану.

Параметры иранской стратегии

После прихода талибов к власти в Афганистане Иран старается придерживаться принципа нейтралитета. Во всяком случае об этом иранские чиновники говорят на неофициальном уровне . Несмотря на то, что члены суннитской группировки эпизодически попадаются на насилии в отношении шиитского населения, власти в Тегеране, очевидно, не хотят провоцировать их на ещё более жёсткие действия в отношении единоверцев.

Известно, что в 2015 году командующий силами «Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, устранённый в 2020 году в результате американской спецоперации, заключил с талибами договорённости, которые гарантировали, с одной стороны, безопасность границ его страны, а с другой — неприкосновенность хазарейской общины.

Тегеран хотел бы, чтобы эта сделка сохранялась в силе.

Иран достиг нескольких соглашений с талибами некоторое время назад, и это касается в том числе принципа ненападения на шиитов, — говорит один из источников издания The Middle East Eye. — Сейчас всё пока развивается в соответствии с этими соглашениями.

Кроме того, согласно этим данным, иранская сторона запретила лояльным ей шиитским группировкам вмешиваться в афганскую ситуацию, опасаясь того, что «яростные муллы» могут отыграться на мирном хазарейском населении.

Обвинения в адрес Москвы

Активное наступление Иран предпочитает вести, впрочем, на дипломатическом направлении. Тегеранская конференция стран — соседей Афганистана прошла спустя неделю после того, как в Москве состоялось третье заседание в московском формате, куда прибыли представители не только Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, но и движения «Талибан».

Саммит по Афганистану в Тегеране ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/TASS

Именно она продемонстрировала, что между Россией и Ираном есть трения по афганскому досье. По данным российского министерства иностранных дел, по итогам заседания было принято совместное заявление , которое содержит девять пунктов. Однако, как свидетельствуют высказывания генерального директора департамента МИД Ирана по Западной Азии Расула Мусави, иранская сторона не стала подписывать никакого общего документа по итогам встречи.

В своём Twitter дипломат сообщил , что заседание московского формата «завершилось без серьёзных результатов, которые должны были быть опубликованы в совместном заявлении». Помимо этого, Мусави обвинил организаторов переговоров в российской столице в слабой организации и «отсутствии усилий для достижения консенсуса». Подобную критику в адрес Москвы иранские издания называют достаточно редким явлением.

Не исключено, что Тегеран рассматривает отношения с российской стороной в контексте афганского урегулирования исключительно как конкурентные, что не может не обещать продолжения дипломатической пикировки между официальными лицами двух стран.