Адвокат: Саакашвили в тюрьме подвергался пыткам

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили во время пребывания в Глданской тюрьме стал жертвой пыток и нечеловеческого обращения. Об этом заявил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили. По его словам, в развитых странах таким людям дают возможность лечиться на свободе от последствий длительной голодовки. Слова юриста приводит РИА Новости.

В минувшую субботу, 20 ноября, стало известно, что Михаил Саакашвили завершил голодовку, длившуюся в течение 50 дней, и проходит лечение в военном госпитале в Гори.

По словам Садзаглишвили, он лично ожидал лучшего состояния своего подзащитного.

Мы должны понимать, что после 50-дневной голодовки невозможно так быстро восстановить здоровье. Мы должны помнить, что он стал жертвой пыток и нечеловеческого отношения, что так же влияет на его здоровье, — заявил адвокат.

Он отметил, что Саакашвили является политическим заключённым, которому «после пыток и нечеловеческого обращения в нормальной стране дали бы возможность свободного лечения».

Это возможно юридически. В нормальных странах в таких случаях также возможно полное освобождение. Как жертва пыток он должен быть освобождён и иметь право лечится в свободной обстановке, — подчеркнул адвокат.

Саакашвили арестовали 1 октября, сразу после того, как он пересёк грузинскую границу. На родине против политика возбуждён ряд уголовных дел. В Тбилиси неоднократно предупреждали экс-президента о том, что его арестуют сразу после приезда в страну. Саакашвили отрицает обвинения и считает себя политзаключённым.

На прошлой неделе экс-президента доставили на реанимобиле из реанимации тюремной больницы в военный госпиталь в Гори, где он должен пройти курс лечения. Перевести политика решил грузинский Минюст.

Ранее медики призвали немедленно отвезти Саакашвили в многопрофильную больницу, потому что существует высокая вероятность опасного осложнения, вызванного энцефалопатией Вернике эпилепсионного статуса или комы. Политик уже падал в обморок в тюрьме.