Администрация США в ближайшее время выступит с заявлением относительно ВОЗ

https://static.news.ru/photo/3718a696-961e-11ea-b8b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Candelori/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом в скором времени выступит с заявлением относительно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Мы сделаем заявление относительно ВОЗ в скором времени, возможно, на следующей неделе, — цитирует Трампа ТАСС.

При этом он в очередной раз обрушился с критикой на организацию, назвав её «ужасной» и обвинив в потворстве Китаю, который получает больше плюсов, чем США.

Как писал NEWS.ru, Трамп заявил, что Соединённые Штаты временно прекращают выплаты в бюджет Всемирной организации здравоохранения.

Во время пресс-конференции в Белом доме Трамп выразил мнение, что ВОЗ «не справилась со своими прямыми обязанностями» и теперь должна понести за это ответственность. Также президент считает, что организация способствовала «дезинформации» Китая о коронавирусе, что привело, вероятно, к его более широкому распространению в мире,