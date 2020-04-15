Трамп: США приостанавливают внесение взносов в ВОЗ

https://static.news.ru/photo/d5fe0288-7ea4-11ea-8d82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Doug Mills/Consolidated News Photos

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты временно прекращают выплаты в бюджет Всемирной организации здравоохранения.

Во время пресс-конференции в Белом доме Трамп выразил мнение, что ВОЗ «не справилась со своими прямыми обязанностями» и теперь должна понести за это ответственность. Также президент считает, что Организация способствовала «дезинформации» Китая о коронавирусе, что привело к, вероятно, его более широкому распространению в мире, передаёт Reuters.

Как писал NEWS.ru ранее, Министерство обороны США склоняется к естественному происхождению коронавируса, но не отрицает возможность того, что вирус мог быть разработан в лаборатории, заявил председатель объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.