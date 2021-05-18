Администрация Байдена снимет санкции с оператора «Северного потока — 2»

Администрация президента США Джо Байдена снимет санкции с компании Nord Stream 2 AG, которые относятся к «Северному потоку — 2». Ограничительные меры также уберут с её главы Маттиаса Варнига. Об этом сообщает Axios.
По словам источников издания, глава Nord Stream 2 AG «является союзником российского лидера Владимира Путина», поэтому он
По данным Reuters, 19 мая Госдеп представит отчёт по санкциям. Ведомство выступит за рестрикции против нескольких российских судов.
Ранее новостной портал Axios со ссылкой на источники
Глава Минэкономики Германии Петер Альтмайер считает, что вопрос завершения этого проекта зависит лишь от скорости укладки труб. Все соглашения со стороны регуляторов уже имеются в наличии. При этом прогнозировать дату окончания строительства трубопровода он отказался.