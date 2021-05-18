Администрация Байдена снимет санкции с оператора «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/6377b630-b898-11eb-b99e-96000091f725_660.jpg Фото: Nord Stream AG/Global Look Press

Администрация президента США Джо Байдена снимет санкции с компании Nord Stream 2 AG, которые относятся к «Северному потоку — 2». Ограничительные меры также уберут с её главы Маттиаса Варнига. Об этом сообщает Axios.

По словам источников издания, глава Nord Stream 2 AG «является союзником российского лидера Владимира Путина», поэтому он участвует в деятельности, за которую предусмотрены санкции. Это указано в отчёте. При этом отмена ограничительных мер находится в национальных интересах США.

По данным Reuters, 19 мая Госдеп представит отчёт по санкциям. Ведомство выступит за рестрикции против нескольких российских судов.

Ранее новостной портал Axios со ссылкой на источники сообщил , что Вашингтон хочет отказаться от санкций против оператора «Северного потока — 2», поскольку администрация Байдена «не намерена портить отношения с ФРГ» из-за газопровода. Отчёт по ограничительным мерам будет представлен Госдепом 19 мая.

Глава Минэкономики Германии Петер Альтмайер считает, что вопрос завершения этого проекта зависит лишь от скорости укладки труб. Все соглашения со стороны регуляторов уже имеются в наличии. При этом прогнозировать дату окончания строительства трубопровода он отказался.