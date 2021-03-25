«Абсурд»: В Кремле оценили перспективу новых санкций из-за Навального

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Возможное введение странами Запада новых санкций в отношении России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным является абсурдом. Такое мнение в разговоре с представителями СМИ выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Санкции — это то, чего нужно ожидать и к чему нужно быть готовым. Тем более, что санкционные устремления наших оппонентов приобретают всё большее постоянство. Но в данном случае санкционные намерения в связи с одним из российских осуждённых были бы полным абсурдом, — считает Песков.

В воскресенье 21 марта верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель перед началом заседания глав МИД стран ЕС подтвердил, что министры утвердят расширенный список за серьёзные нарушения прав человека в мире, в том числе против России.

Меры предполагают запрет на въезд в страны ЕС и замораживание активов на территории ЕС. Евросоюз 2 марта 2021 года впервые ввёл санкции согласно новому глобальному режиму за нарушение прав человека, принятому в декабре 2020-го, но до недавнего времени ни разу не применял его.

Четыре гражданина РФ оказались под санкциями Евросоюза за арест оппозиционера Алексея Навального. Это руководитель Следкома РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генпрокурор РФ Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников. Затем санкции против ряда российских официальных лиц ввели власти Канады.

Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд призналзаконным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков рассказал, что Кремль не следит за сообщениями о состоянии здоровья Навального, отбывающего наказание в покровской ИК-2 во Владимирской области, а также не запрашивал данные по этому поводу, так как наблюдение за здоровьем заключённых — функция исправительных учреждений.