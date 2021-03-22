Россия хочет ответить на санкции Запада из-за отравления Навального

https://static.news.ru/photo/e66269a0-8b07-11eb-ab0e-96000091f725_660.jpg Александр Грушко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва планирует объявить об ответных санкциях в связи с мерами, введёнными против российских властей из-за отравления Навального, рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Санкционный путь — это не наш выбор, но мы, естественно, будем реагировать на санкции. Это не секрет для тех, кто пытается устроить санкционную гонку, — сказал он.

Дипломат отметил, что российская сторона примет «соответствующие меры», о которых объявит позже. Сроки введения ответных санкций он не назвал, передаёт ТАСС.

Накануне верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель перед началом заседания глав МИД стран ЕС подтвердил, что министры утвердят расширенный список за серьёзные нарушения прав человека в мире, в том числе против России. Встреча проходит в Брюсселе 22 марта.

Меры предполагают запрет на въезд в страны ЕС и замораживание активов на территории ЕС. Евросоюз 2 марта 2021 года впервые ввёл санкции согласно новому глобальному режиму за нарушение прав человека, принятому в декабре 2020-го, но до недавнего времени ни разу не применял его.

Также под санкциями ЕС в начале марта оказались четыре гражданина РФ за арест оппозиционера Алексея Навального. Это руководитель Следкома РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генпрокурор РФ Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников, писал NEWS.ru.