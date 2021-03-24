Канада ввела санкции против российских властей за нарушение прав человека

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Власти Канады ввели санкции против российских официальных лиц из-за отравления и заключения оппозиционера Алексея Навального.

В начале марта четыре гражданина РФ оказались под санкциями Евросоюза за арест оппозиционера Алексея Навального. Это руководитель Следкома РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генпрокурор РФ Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.

Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии, писал NEWS.ru.