Песков рассказал, следит ли Кремль за здоровьем Навального в колонии

https://static.news.ru/photo/cf4d1a5e-8d54-11eb-8f4c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кремль не следит за сообщениями о состоянии здоровья оппозиционера Алексея Навального, отбывающего наказание в покровской ИК-2 во Владимирской области, а также не запрашивал данные по этому поводу, так как наблюдение за здоровьем заключённых — функция исправительных учреждений, рассказал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Нет, [в Кремле] не следят [за здоровьем Навального], и мы никакую информацию не запрашивали. За состоянием здоровья осуждённых и отбывающих наказание в исправительных учреждениях следит администрация этих исправительных учреждений, это их функция, — цитирует его РИА Новости.

Состояние Навального, отбывающего наказание в исправительной колонии № 2 в Покрове, удовлетворительное. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по региону. Ранее оппозиционер жаловался на плохое самочувствие. По его словам, с конца прошлой недели он испытывает сильные боли в спине, отнимается нога, при этом за всё время получил две таблетки противовоспалительного препарата. До этого администрация ИК отказала адвокатам Навального во встрече со своим подзащитным. Юристам объясняли решение некими «режимными мероприятиями».

Алексея Навального арестовали 18 января 2021-го в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда находился в ФРГ, писал NEWS.ru.