В УФСИН рассказали о состоянии здоровья Алексея Навального

https://static.news.ru/photo/e28d4078-8d39-11eb-bd51-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда

Состояние здоровья оппозиционера Алексея Навального, отбывающего наказание в исправительной колонии № 2 в Покрове, удовлетворительное. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.

24 марта в учреждениях УФСИН России по Владимирской области по заявлению осуждённых проводились медицинские обследования, в том числе обследовался и осуждённый А. А. Навальный. По результатам обследования, его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное, — говорится в сообщении.

Ранее Навальный жаловался на плохое самочувствие. По его словам, с конца прошлой недели он испытывает сильные боли в спине. Передавал, что отнимается нога, не может на ногу наступать, при этом за всё время он получил две таблетки ибупрофена.

Накануне администрация исправительной колонии отказала адвокатам Навального во встрече со своим подзащитным. Юристам объясняли отказ некими «режимными мероприятиями».

Оппозиционер был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии, писал NEWS.ru.