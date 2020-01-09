https://static.news.ru/photo/e03eb6a0-3310-11ea-a81b-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента страны Рауля Хаджимбы.

Об этом сообщает Telegram-канал «360».

Незадолго до этого абхазский лидер отказался покидать свой пост, как того требовали протестующие. При этом он согласился на переговоры. Парламент отправил на них пять человек, журналистов не пустили. Известно, что диалог проходил в напряжённой обстановке.

Ранее NEWS.ru писал о том, что участники акции протеста в столице Абхазии заблокировали здание администрации президента страны Рауля Хаджимбы. Митингующие требуют его отставки. Около 300 протестующих находятся внутри здания, остальные снаружи. Они не позволяют никому войти или выйти из здания. Митингующие требуют, чтобы глава республики сложил полномочия, а парламент назначил дату новых президентских выборов и принял управление страной до их проведения.