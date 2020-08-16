Абхазии не хватает врачей для борьбы с COVID-19

https://static.news.ru/photo/36074194-dfd5-11ea-aea3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Абхазия испытывает дефицит медработников в борьбе с коронавирусом. Об этом заявили в минздраве республики.

Нехватку медперсонала в ведомстве объяснили резко возросшим количеством заболевших граждан. В ведомстве заявили, что врачам необходима помощь и призвали жителей становиться волонтёрами, сообщает «Интерфакс».

На сегодняшний день в Абхазии зафиксировано 189 случаев заражения коронавирусом. За время пандемии выздоровели 69 пациентов. Жертвами инфекции стали три человека.

Ранее NEWS.ru писал, что в Абхазии выявили первого инфицированного COVID-19 туриста из России. Местные отельеры призвали не поддаваться панике по этому поводу. По их мнению, быстрого распространения инфекции можно избежать, соблюдая масочный режим и социальную дистанцию.