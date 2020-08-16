Абхазии не хватает врачей для борьбы с COVID-19

Абхазия испытывает дефицит медработников в борьбе с коронавирусом. Об этом заявили в минздраве республики.
Нехватку медперсонала в ведомстве объяснили резко возросшим количеством заболевших граждан. В ведомстве заявили, что врачам необходима помощь и призвали жителей становиться волонтёрами,
На сегодняшний день в Абхазии зафиксировано 189 случаев заражения коронавирусом. За время пандемии выздоровели 69 пациентов. Жертвами инфекции стали три человека.
Ранее NEWS.ru писал, что в Абхазии выявили первого инфицированного COVID-19 туриста из России. Местные отельеры призвали не поддаваться панике по этому поводу. По их мнению, быстрого распространения инфекции можно избежать, соблюдая масочный режим и социальную дистанцию.
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