https://static.news.ru/photo/b5129390-42d6-11ea-91ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: : Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Президент Палестины Махмуд Аббас приедет на заседание Совета Безопасности ООН. Он собирается представить резолюцию против предложенного американским лидером Дональдом Трампом плана урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом рассказал постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур. По его словам, в настоящий момент палестинские власти ведут консультации по подготовке соответствующей резолюции, передаёт ТАСС.

Мы постараемся закончить подготовку [проекта резолюции] к его визиту, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, предложенная Трампом «сделка века» предлагает признание израильских поселений на Западном берегу в обмен на создание Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал 28 января историческим днём.

По словам Трампа, «сделка» позволит палестинцам удвоить подконтрольные территории — сегодня они лишь де-юре принадлежат арабской администрации, но фактически заняты Израилем.