На Украине назвали сроки освобождения Россией всей Донецкой области Арестович: ВС РФ планируют контролировать всю Донецкую область через 2–3 месяца

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что российские военнослужащие планируют контролировать всю Донецкую область через 2–3 месяца, пишет «Московский Комсомолец». Он выразил уверенность в том, что ВС РФ не удастся осуществить задуманное. По его словам, Украине, несмотря на это, не избежать «некоторых неприятностей».

Но некоторых неприятностей нам, видимо, не избежать. Уж больно большая группировка собирается, превышающая нас и по численности после мобилизации, и по-прежнему превышающая по вооружениям, — сказал Арестович.

Он отметил, что ситуация в ближайшее время будет напоминать май — июнь прошлого года, когда солдаты ВСУ отступали «под давлением противника».

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в своем Telegram-канале ранее заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают значительный военный контингент в районе города Угледара в Донецкой Народной Республике (ДНР). По его словам, военнослужащие Украины «прощупывают оборону две последние ночи, вызывая подозрения в готовящемся контрнаступлении».

Накануне представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военнослужащие выбили бойцов Вооруженных сил Украины с западных окраин поселка Двуречное в Харьковской области. Уточняется, что всего на Купянском направлении потери в рядах украинских военнослужащих составили более 30 человек личного состава, две боевые бронированные машины и три автомобиля.