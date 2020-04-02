36 новых ввозных случаев коронавируса зафиксировали в Китае

https://static.news.ru/photo/043790ba-74b9-11ea-a4a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press

В Китае за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались шесть человек. Также было зафиксирован 35 новых ввозных случаев заражения инфекцией.

При этом 170 пациентов выздоровели, говорится в сообщении госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

На данный момент в Китае выявлен 841 ввозной случай заражения. 701 остаются заражёнными, 18 их них находятся в тяжёлом состоянии. 140 человек выздоровели, ещё 152 человека с подозрением на инфицирование.

В мире уже насчитывается 927,925 тыс. человек, инфицированных коронавирусом, скончались 46,616 тыс. человек, поправились более 190 тысяч. На первом месте по числу подтверждённых случаев заражения — Соединённые Штаты, где зафиксировано 215,417 тыс. инфицированных и 5,116 тыс. смертельных случаев. В Европе по числу заболевших продолжает лидировать Италия, там зафиксировано 13,155 тыс. жертв и 110,574 тыс. заболевших. На втором месте — Испания, где подтверждено 102,136 тыс. случаев заболевания и скончались более 9 тыс. человек

Как ранее писал NEWS.ru, китайские учёные планируют провести часть испытаний вакцины от COVID-19 в наиболее пострадавших от коронавируса странах.