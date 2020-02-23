https://static.news.ru/photo/87a09bea-5623-11ea-9d4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pan Xiaojing/Keystone Press Agency/Global Look Press

По меньшей мере 16 турецких военнослужащих и более 100 наёмников из Сирии погибли в ходе боёв в ливийской столице Триполи. Ранее командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар сообщил, что правительство национального согласия Ливии и Турция воспользовались перемирием в Ливии для переброски туда наёмников из Сирии.

16 турецких военных и более 100 сирийских наёмников погибли в боях в Триполи, — сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник в ЛНА.

После убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство, сейчас там двоевластие. На востоке — избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, — сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство нацсогласия. Власти с востока вместе с Ливийской национальной армией с апреля пытаются захватить Триполи.

Как писал NEWS.ru, США могут создать в Ливии военную базу для сдерживания роста влияния России в Африке. Об этом заявил министр внутренних дел правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага. Он добавил, что американская база — залог стабильности, поскольку она будет предназначена для борьбы с терроризмом, организованной преступностью и для сдерживания дистанционного вмешательства других стран. По мнению министра, у России крупные стратегические планы в Ливии, поскольку она фактически является «воротами в Африку». Кроме того, Башага выразил надежду, что перегруппировка сил США на континенте коснётся Ливии таким образом, что не останется пространства, чтобы Москва могла им воспользоваться.