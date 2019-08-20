Телеканал «112 Украина» требует у властей объяснений касательно возбуждения в отношении него уголовного дела.
Об этом сообщил сам телеканал на своём сайте. В частности, руководство «112 Украина» интересует информация о том, что за уголовным производством против него стоит глава офиса президента страны Владимира Зеленского Андрей Богдан.
Международный редакционный совет телеканала требует от высшего руководства государства и от правоохранительных органов Украины, в частности от президента Украины, генерального прокурора и председателя Службы безопасности, срочно прокомментировать появившуюся в СМИ информацию, — гласит сообщение.
Информацию о том, что СБУ возбудила дело в отношении телеканала по статье 206 УК Украины о противодействии законной хозяйственной деятельности, опубликовало издание «theБабель». Результатом этого может стать арест имущества канала «112 Украина» и передача его другому владельцу.
Ранее News.ru писал, что Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости. Размер наказания составил 200 тысяч рублей.