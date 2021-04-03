107-летняя женщина привилась от коронавируса в Сербии

https://static.news.ru/photo/3b73a81a-94a3-11eb-b6f2-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Жительница Сербии Илона Ковач 1914 года рождения получила вторую дозу вакцины от коронавируса. Долгожительница из города Нови-Сад чувствует себя отлично.

Не можем раскрывать, какая именно поставлена вакцина, потому что все они полезные. Госпожа Ковач чувствует себя отлично. Важно, что она сама выразила желание вакцинироваться и сейчас жива и здорова, — рассказала координатор отдела по работе с общественностью поликлиники Зорка Бакович, слова которой приводит РИА Новости.

2 апреля в Сербию доставили 57 тысяч доз вакцины AstraZeneca в рамках международного механизма COVAX. Всего в стране от коронавируса вакцинировались 2 521 863 человека, две дозы препарата поставили 1 063 559 гражданам.

Ранее 95-летняя народная артистка СССР Вера Васильева сделала прививку от коронавируса. Она чувствует себя хорошо, у неё даже не было температуры.

Как писал NEWS.ru, в Волгоградской области от коронавируса вакцинировалась родившаяся при царе пенсионерка Елизавета Бойко. 106-летняя женщина хорошо перенесла процедуру.