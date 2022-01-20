С-400 «Триумф» начали передислокацию из России в Белоруссию

Два дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» начали передислокацию в Белоруссию, где заступят на учебное боевое дежурство в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. В частности, пройдёт проверка готовности и способности выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории республики. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

Два дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, совершили марш на станцию погрузки в Хабаровском крае, — сказали в военном ведомстве.

Проверка сил реагирования пройдёт в два этапа. На первом этапе, который продлится до 9 февраля, произойдёт передислокация и создание группировок войск на территории Белоруссии, будет организована охрана и оборона важных государственных и военных объектов и охрана государственной границы в воздушном пространстве.

В ходе второго этапа проверки с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение «Союзная решимость — 2022», в рамках которого будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Учения пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский и аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

Ранее заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил о возможности задействования всего военного потенциала для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства. По его словам, в рамках проверки сил планируется подготовить ВС к действиям не только в своих границах ответственности, но и к решению внезапно возникающих задач на любых направлениях, которым может угрожать опасность. Кроме того, проверка позволит оценить возможности транспортной инфраструктуры по обеспечению перевозки войск.