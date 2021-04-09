Южная Корея показала истребитель на замену американским

https://static.news.ru/photo/4c9c4d30-99fe-11eb-b3b1-96000091f725_660.jpg Фото: South Korean Military Channel/youtube.com

Военные Южной Кореи презентовали новейший истребитель поколения 4++ KF-21 Boramae («Ястреб»). Машину создала компания Korea Aerospace Industries (KAI). Первый полёт запланирован на 2022-й. Первоначальную версию авиационного комплекса доработают к 2026-му. К 2028-му ВВС республики хотят закупить 40 единиц KF-21 Boramae. К 2032-му число KF-21 достигнет 120.

Они придут на смену американским F-4E Phantom II и F-5E/F Tiger II, дополнят F-35 Lightning II, F-15K Slam Eagle и F-16C/D также производства США. KF-21 Boramae не является полностью малозаметным, а лишь восполнит пробел между F-35 Lightning II и F-16C/D. Постепенно стелс-характеристики «Ястреба» улучшат, пишет портал The Drive.

В Южной Корее наладят производство 65% комплектующих для KF-21, включая авионику, системы управления и радары. Каждый образец получит американские двигатели General Electric F414-GE-400K. Программа создания Boramae оценивается в $7,9 млрд, 20% из них приходится на Индонезию. К 2030-му Южная Корея собирается стать седьмой по величине авиационной индустрии страной на планете.

Как ранее писал NEWS.ru, высококлассное современное вооружение, как правило, не поставляется за рубеж. Например, американский и китайский истребители пятого поколения F-22 и J-20 соответственно невозможно найти на внешних рынках. Но РФ собирается нарушить негласный закон, считают китайские военные эксперты. По их словам, Москва готова продвигать за границей истребитель пятого поколения Су-57, получивший в НАТО индекс Felon («Преступник»).