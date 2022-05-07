WP: США передадут Украине беспилотники и ракеты с лазерным наведением

Switchblade (БПЛА) / Фото wikipedia.org

США готовят очередной пакет военной помощи Украине, в который будут включены беспилотные летательные аппараты и ракеты с лазерным наведением. Киев получит оружие на сумму в $136 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на данные о закупках Пентагона.

Вооружение и оборудование, закупаемое военным ведомством у американских компаний, отличается от того, что ранее поставлялось на Украину. В частности, речь идёт о беспилотниках Switchblade, применяемых для нанесения ударов по бронетехнике и пехоте, ракетах, которые могут запускаться с вертолётов, а также портативных БПЛА Puma.

Замглавы Пентагона Билл ЛаПланте рассказал, что конгресс одобрил выделение ведомству $300 млн на военную технику. Минобороны США постоянно контактирует с промышленностью «по мере увеличения требований». Он добавил, что Вашингтон продолжит использовать все доступные средства для поддержки ВСУ.

Ранее турецкая газета Star сообщила, что США оказывают давление на Грецию целью передачи Киеву ЗРК С-300, которые есть у неё на вооружении. В Афинах заявили, что уже оказали Украине посильную помощь и указанное оружии поставить не могут, находясь под угрозой со стороны Турции.